انطلاق حملة تغريدات حول خسائر قوى العدوان على اليمن مساء الخميس [12/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



تنطلق مساء غدا الخميس حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول خسائر تحالف العدوان على اليمن خلال النصف الأول من 2017م.



تتضمن حملة التغريدات التي تنطلق الساعة التاسعة من مساء غد تحت شعار" 2017م عام لن ينساه الغزاة والمرتزقة" نشر خسائر قوى الغزو والمرتزقة في العديد والعتاد برا وجوا وبحرا بالأرقام والصور والفيديوهات وأبرز العمليات خلال النصف الأول من العام الجاري.



وأشار المنظمون إلى أن الحملة تتضمن نشر أبرز المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي خلال الستة الأشهر الأولى من 2017م وكذا أعمال لم تعرض بعد (فلاشات، انفوجرافيك، بوسترات) وأبرز الإنجازات على مستوى التصنيع والقوة الصاروخية.



وأكد المنظمون على أهمية المشاركة الفاعلة في حملة التغريدات لنقل الملاحم والانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وإبرازها ليشاهدها العالم.

سبأ