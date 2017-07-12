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طيران العدوان يستهدف سيارة مواطن بمديرية كتاف بصعدة
[12/يوليو/2017] صعدة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارة إستهدفت سيارة مواطن بمديرية كتاف بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الإجرامي شن غارة على سيارة مواطن في وادي ال أبو جبارة بمديرية كتاف ما أدى إلى تدميرها.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر الحدودية .. لافتا إلى أن منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي إستهدف الطريق العام ومزارع المواطنين مخلفا أضرارا بالغة.
سبأ