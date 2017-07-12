رئيس المجلس السياسي الأعلى يشهد حفل تخرج عدد من الكليات العسكري (مكتمل) شهد الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وعددا من الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد ع استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة. مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.