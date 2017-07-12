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مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان وتدمير دبابة وآلية لهم بالجوف
[12/يوليو/2017] الجوف - سبأ :
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم ودمرت دبابة وآلية عسكرية بقصف صاروخي إستهدف تجمعاتهم بوادي سدبأ بمديرية المتون بالجوف.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تدمير دبابة وآلية عسكرية تحمل معدل23 ومصرع عدد من المرتزقة بقصف صاروخي إستهدف تجمعاتهم بوادي سدبأ بمديرية المتون.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات مرتزقة العدوان بجبل شيحاط شمال شرق مدينة الحزم موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما تم قنص أثنين من المرتزقة بمنطقة وقز بمديرية المصلوب.
سبأ