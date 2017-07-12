ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 08:44:45م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يشهد حفل تخرج عدد من الكليات العسكري (مكتمل)
شهد الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وعددا من الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد ع
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
آخر الأخبار:
وصول طائرة مساعدات طبية تابعة لليونيسيف مطار صنعاء
طيران العدوان يستهدف سيارة مواطن بمديرية كتاف بصعدة
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان وتدمير دبابة وآلية لهم بالجوف
إستشهاد وإصابة ثلاثة أطفال بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إستشهاد وإصابة ثلاثة أطفال بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بصعدة
[12/يوليو/2017] صعدة - سبأ :

استشهد وأصيب ثلاثة أطفال اليوم إثر إنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي بمديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان إنفجرت بمنطقة آل ابوست بسحار، ما أدى إلى إستشهاد طفل وإصابة إثنين آخرين أحدهما طفلة.

وأشار المصدر إلى أن هذه القنابل المحرمة التي إستهدف بها طيران العدوان منازل وقرى ومزارع المواطنين لا تزال تحصد أرواح المواطنين، مخلفة العشرات منهم بين شهيد وجريح ومعاق .
سبأ
  المزيد من (محلي)
وصول طائرة مساعدات طبية تابعة لليونيسيف مطار صنعاء
طيران العدوان يستهدف سيارة مواطن بمديرية كتاف بصعدة
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان وتدمير دبابة وآلية لهم بالجوف
رئيس المجلس السياسي الأعلى يشهد حفل تخرج عدد من الكليات العسكري (مكتمل)
قتلى وجرحى في اشتباكات بين فصائل المرتزقة بشارع جمال بتعز
مناقشة أوضاع ونشاط دور ومراكز الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة
تفقد سير إمتحانات الشهادة الثانوية بمحافظة صنعاء (مكتمل)
قصف صاروخي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بمعسكر الماس بمأرب
طيران العدوان يستهدف سيارة مواطن بوادي أبو جبارة بصعدة وأنباء عن ضحايا
تدشين العمل بمركز معالجة الإسهالات المائية الحادة بالمنصورية في الحديدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف سيارة مواطن بمديرية كتاف بصعدة
[12/يوليو/2017]
إستشهاد وإصابة ثلاثة أطفال بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بصعدة
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يستهدف سيارة مواطن بوادي أبو جبارة بصعدة وأنباء عن ضحايا
[12/يوليو/2017]
وقفة في الذكرى الثانية لإستهداف طيران العدوان لمصنع اسمنت عمران
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين خلال الساعات الماضية
[12/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by