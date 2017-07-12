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إستشهاد وإصابة ثلاثة أطفال بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بصعدة
[12/يوليو/2017] صعدة - سبأ :
استشهد وأصيب ثلاثة أطفال اليوم إثر إنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي بمديرية سحار بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان إنفجرت بمنطقة آل ابوست بسحار، ما أدى إلى إستشهاد طفل وإصابة إثنين آخرين أحدهما طفلة.
وأشار المصدر إلى أن هذه القنابل المحرمة التي إستهدف بها طيران العدوان منازل وقرى ومزارع المواطنين لا تزال تحصد أرواح المواطنين، مخلفة العشرات منهم بين شهيد وجريح ومعاق .
سبأ