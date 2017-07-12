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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 07:29:29م
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مناقشة أوضاع ونشاط دور ومراكز الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة
[12/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش اجتماع بمكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة اليوم، أوضاع ونشاط دور ومراكز الرعاية الاجتماعية بالأمانة والصعوبات التي تواجهها.

وأكد الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الشئون الاجتماعية بالأمانة مجيب الفاتش ومدراء الدور والمراكز، أهمية أستمرار تقديم الخدمات للمستفيدين من الدور ومراكز الرعاية الاجتماعية.

وأشاد الفاتش بجهود مدراء الدور والمراكز في سبيل استمرار تقديم الخدمات لشرائح مهمة من المجتمع.. حاثا على مضاعفة الجهود والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بما يكفل استمرار الدور والمراكز في تقديم خدماتها.

ودعا مدير مكتب الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة المنظمات الدولية والمحلية إلى تقديم الدعم لدور ومراكز الرعاية الاجتماعية بالأمانة جراء الظروف الصعبة التي تمر بها.

فيما أستعرض مدراء الدور والمراكز الرعاية الاجتماعية بالأمانة الصعوبات التي تواجهها وأبرزها انعدام النفقات التشغيلية الضرورية والاحتياجات الغذائية للنزلاء.

وأكدوا أهمية أستمرار تقديم الخدمات للمستفيدين من المعاقين والأطفال الأحداث والنساء المعنفات والحالات النفسية والكفيفين وغيرهم خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار.

سبأ
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