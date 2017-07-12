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تفقد سير إمتحانات الشهادة الثانوية بمحافظة صنعاء (مكتمل)
[12/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 تفقد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم اليوم سير إمتحانات الشهادة الثانوية في عدد من المراكز بمنطقة الأعروش بمديريه خولان .

حيث اطلع الوكيل عاصم ومعه مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار على سير الإمتحانات بمركز مدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة الإمام علي بن أبي طالب والفوز بالسهمان والصعوبات التي تواجهها.

وأكد وكيل المحافظة ومدير مكتب التربية بالمحافظة أهميه الإنضابط لإنجاح العملية الإمتحانية وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .

ودعا الوكيل عاصم ومدير مكتب التربية الطلاب والطالبات على المثابرة والإجتهاد للحصول على أعلى درجات التفوق والتحصيل العلمي.

رافقهما خلال الزيارة عضو اللجنة الفرعيه للإمتحانات حميد عنان ومدير مكتب التربية بخولان الطيال علي الاشول .

إلى ذلك اطلع وكيل محافظة صنعاء محمد الحباري على سير إمتحانات الثانوية العامة في مركزي النصر ومعاذ بن جبل ببيت بوس بمديرية بني مطر.

وأشاد بما لمسه من إنضباط بالمركزين الإمتحانيين .. مثمنا جهود قيادة المحافظة والكوادر التربوية لإنجاح العملية الإمتحانية .

وحث الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج وتتويج عامهم الدراسي بالنجاح.

كما اطلع وكيل المحافظة لقطاع التربية والشباب طالب دحان على سير الإمتحانات في عدد من المراكز الإمتحانية ببني بهلول وجحانة.

وأشاد الوكيل دحان خلال تفقده المراكز الإمتحانية بمدرسة الصحوة الجوب بمديرية بني بهلول ومركز بابل أسناف بمديرية جحانة، بمستوى الإنضباط في تلك المراكز.

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