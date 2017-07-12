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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 07:29:29م
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  عربي ودولي
روسيا : نتائج إجتماعات أستانة بشأن الأزمة السورية أعطت زخماً جديداً للحوار السوري
[12/يوليو/2017]
موسكو – سبأ :
 أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن النتائج التي حققتها اجتماعات أستانة بشأن الأزمة في سورية أعطت زخماً جديداً وديناميكية إضافية للجولة الحالية من الحوار السوري في جنيف.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي ديديه ريندرز في بروكسل اليوم الاربعاء "نعول على تحقيق تقدم خلال هذه الجولة.. وهنا من المهم أن تمتنع (المعارضة) عن الشروط المسبقة والإنذارات".

وأشار الوزير الروسي إلى أن الأوضاع في سورية بدأت تشهد تغيرات إيجابية بعد الاتفاق على إنشاء أربع مناطق تخفيف توتر حيث تم تشكيل منطقة تخفيف توتر في جنوب سورية وبدأ فيها وقف الأعمال القتالية اعتباراً من الأحد الماضي .

واوضح أن المباحثات مستمرة بشأن المناطق الثلاث المتبقية وسيتم استكمالها خلال الشهر القادم.

وكان لافروف أعلن في السابع من الشهر الجاري بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي والأمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية عن توصل خبراء روس وأمريكيين وأردنيين إلى مذكرة تفاهم لإقامة منطقة تخفيف التوتر في درعا والقنيطرة والسويداء.

سبأ
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