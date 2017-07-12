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تدشين العمل بمركز معالجة الإسهالات المائية الحادة بالمنصورية في الحديدة
[12/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ:
 دشنت مدير مكتب الصحة العامة بمحافظة الحديدة الدكتور عبدالرحمن جارالله ومعه مدير عام مديرية المنصورية سعيد حكمي العمل بمركز معالجة الإسهالات المائية الحادة بالمديرية .

يأتي تدشين العمل بالمركز ضمن مشروع الإستجابة الطارئة لمواجهة الكوليرا الذي تنفذه مؤسسة طيبة للتنمية بتمويل اليونيسيف وإشراف مكتب الصحة العامة.

واستمع الدكتور جارالله وحكمي من مدير مؤسسة طيبة المهندس ماجد الحاج إلى شرح حول مكونات المركز ودوره في معالجة الإسهالات .. موضحا أن المركز يحتوي على 30 سرير .

ولفت الحاج إلى أن المؤسسة وفي إطار إسهامها لمكافحة الكوليرا أنشأت 60 مركز إعطاء فموي موزعة على مديريات باجل، المراوعة، المنصورية، السخنة، الزيدية، زبيد والخوخة.

وأشاد مدير مكتب الصحة ومدير عام المديرية بجهود مؤسسة طيبة للتنمية في المساهمة لتحسين الوضع الصحي بالمحافظة من خلال المشاريع التي تنفذها على مستوى مركز المحافظة والمديريات .

حضر التدشين مدير مكتب الإعلام بالمحافظة عادل حسن مكي ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور داوود مهيم.

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