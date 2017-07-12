[12/يوليو/2017]
ريمة - سبأ:
تفقد محافظ ريمة حسن عبدالله العمري ومعه مدير مكتب التربية بالمحافظة حميد التوعري اليوم سير إمتحانات الشهادة الثانوية في عدد من المراكز الإمتحانية بمديرية الجبين .
حيث إطلع المحافظ العمري على سير الإمتحانات بالمراكز الإمتحانية التي تم نقلها من مديرية مزهر إلى مركز عاصمة المحافظة الجبين، واستمع إلى شرح عن الجهود المبذولة لإنجاح العملية الإمتحانية.
وأشاد بمستوى الإنضباط بالمراكز الإمتحانية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .. داعيا الطلاب والطالبات إلى بذل مزيد من الجهود في سبيل التحصيل العلمي وتحقيق مراتب متقدمة.
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