[12/يوليو/2017]
عمران - سبأ:
نظم موظفو وعمال مصنع اسمنت عمران اليوم وقفة إحتجاجية أمام بوابه المصنع في الذكرى الثانية لإستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لخط إنتاج المصنع بأكثر من خمس غارات أدت إلى توقفه عن العمل نهائيا .
وندد المشاركون في الوقفة بجريمة إستهداف تحالف العدوان للمصنع في الـ 12 يوليو 2015م ، ما أدى إلى فقدان ألف و559 موظف لوظائفهم في المصنع إلى جانب 12 ألف فقدوا وظائفهم من عمال وتجار وغيرهم يعانون من ظروف معيشية صعبة.
وأدان المشاركون بشدة إستمرار استهداف العدوان للمنشآت الإقتصادية والصناعية وكذا إستهداف المدنيين ومصادر رزقهم .
وطالبوا الأمم المتحدة القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني لإيقاف العدوان والتدمير المتعمد لكافة مقومات الحياة في اليمن والبنية التحتية .
وأوضح مدير مصنع اسمنت عمران يحيى أبو حلفه أن المصنع تعرض لخسائر فادحة تقدر بـ 142 مليون دولار جراء الغارات التي شنها طيران العدوان على منشآته ومعداته والتي أدت إلى توقف نشاطه الإنتاجي بشكل كامل وتفاقم معانات آلاف الأسر جراء فقدانهم لوظائفهم .
سبأ