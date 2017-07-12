اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المفوضية الأوروبية توصي بإغلاق إجراءات العجز المفرط لليونان بروكسل – سبأ:

أوصى مسؤول بالاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء مجلس وزراء الاتحاد بإغلاق إجراءات العجز المفرط لليونان لتمكنها من تعزيز اوضاع المالية العامة بعد سنوات من العجز الهائل في الدين الحكومي العام.



وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيتشي في بيان ان “هذه لحظة رمزية جدا لليونان وبعد سنوات طويلة من التضحيات من الشعب اليوناني فان البلاد تجني ثمار جهودها في نهاية المطاف”.



واضاف ان دفع 7.7 مليار يورو (ما يعادل 8.8 مليار دولار) الاثنين الماضي جاء نتيجة لختام المراجعة الثانية التي يقوم بها الاتحاد لوضع اليوناني المالي.. مؤكدا ان التوصية المقدمة من المفوضية الاوروبية هو اعتراف بالانجاز الذي حققته اليونان في الحد الهائل من العجز المالي الى ما دون المعدل المتوسط بمنطقة اليورو”.



واعتبر ان اليونان أحرزت تقدما كبيرا في العودة لمسار الاستدامة المالية.. مشيرا بذلك الى تحسن الموازنة العامة الحكومية من عجز بلغت نسبته 1ر15 بالمائة في عام 2009 الى فائض بنسبة 7ر0 بالمائة في عام 2016 وهذا أقل بكثير من الحد الادنى الذي حددته معاهدة (ماسترخيت) الاوروبية والبالغ ثلاثة بالمائة.



وذهب نائب رئيس المفوضية الاوروبية المسؤول عن اليورو والحوار الاجتماعي فالديس دومبروفسك الى تأييد التوصية المقدمة من مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية وقال ان “التوصية باغلاق اجراءات العجز المفرط لليونان تعد اشارة ايجابية اخرى على الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي في هذا البلد”.

سبأ [12/يوليو/2017]سبأ