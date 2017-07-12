[12/يوليو/2017]
برلين ـ سبأ:
تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ 7 أشهر .
وذكرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن أسعار الجملة ارتفعت خلال يونيو بنسبة 2.5 بالمائة سنويا مقابل ارتفاع بنسبة 3.1 بالمائة سنويا في مايو الماضي .
كما تراجع معدل ارتفاع الأسعار خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي عندما سجل 0.8 بالمائة سنويا.
في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الجملة لخام الحديد والمعادن خلال يونيو الماضي بنسبة /6.8/ بالمائة وارتفعت أسعار المخلفات بنسبة /21/ بالمائة في حين تراجعت أسعار الخضر والفاكهة بنسبة/ 3/ بالمائة خلال الفترة نفسها .
وأضافت البيانات أن أسعار الجملة استقرت خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق بعد تراجع شهري بنسبة /0.7/ بالمائة خلال مايو الماضي .
سبأ