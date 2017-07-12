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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 06:32:13م
الجيش واللجان الشعبية يفشلون محاولات زحف للمرتزقة خلال الساعات الماضية
تمكن الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من إفشال عدة محاولات زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ، وكبدوهم خسائر في الأرواح .
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
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مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
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  اقتصاد
تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا إلى أقل مستوى له منذ 7 أشهر
[12/يوليو/2017]
برلين ـ سبأ:
تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ 7 أشهر .

وذكرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن أسعار الجملة ارتفعت خلال يونيو بنسبة 2.5 بالمائة سنويا مقابل ارتفاع بنسبة 3.1 بالمائة سنويا في مايو الماضي .

كما تراجع معدل ارتفاع الأسعار خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي عندما سجل 0.8 بالمائة سنويا.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الجملة لخام الحديد والمعادن خلال يونيو الماضي بنسبة /6.8/ بالمائة وارتفعت أسعار المخلفات بنسبة /21/ بالمائة في حين تراجعت أسعار الخضر والفاكهة بنسبة/ 3/ بالمائة خلال الفترة نفسها .

وأضافت البيانات أن أسعار الجملة استقرت خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق بعد تراجع شهري بنسبة /0.7/ بالمائة خلال مايو الماضي .

سبأ
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