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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 06:32:13م
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تدشين توزيع المرحلة الأولى من الحقائب الصحية بمحافظة ريمة
[12/يوليو/2017]
ريمة - سبأ:
دشن محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم المرحلة الأولى من توزيع الحقائب الصحية التي ينفذها فرع منظمة ساند للإغاثة والتنمية بالمحافظة بتمويل اليونيسيف في إطار مشروع الإستجابه الطارئة لمكافحة الكوليرا.

وفي التدشين أشاد محافظ ريمة بما تقدمه المنظمات الدولية الداعمة والمانحة للمجتمعات المحلية وخاصة في القطاع الصحي لمكافحة الكوليرا .

وأكد أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالمحافظة لمواجهة الكوليرا والتوعية المجتمعية بمخاطره .

فيما أوضح مسئول منظمة ساند للإغاثة والتنمية بالمحافظة نشوان الشاوش أن الحقائب الصحية تتضمن مواد وأدوات نظافة مقدمة من اليونيسيف.

وأشار إلى أن 400 حقيبة صحية سيتم توزيعها للمراكز الصحية وعمال النظافة كمرحلة أولى في إطار جهود مكافحة الكوليرا في مناطق وقرى وعزل المحافظة.

حضر التدشين مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة محمود أمين وأمين عام محلي الجبين ماجد أمين ومدير فرع الهيئة العامة للبريد بالمحافظة خالد الشاوش.

سبأ
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