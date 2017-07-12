[12/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
نعت وزارة الإعلام الصحفي والكاتب والأديب عبدالكريم حسن تقي رئيس تحرير صحيفة صنعاء بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الإعلامي.
وأشادت وزارة الأعلام في بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الإعلامي تقي وتفانيه وإخلاصه في العمل وإسهاماته الصحفية والشعرية.
وأكد البيان أن الساحة الإعلامية خسرت برحيل الفقيد أحد رواد الصحافة الذي أسهموا في خدمة قضايا الوطن.
وعبرت الوزارة عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد .. سائلة المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنّا لله وإنآ إليه راجعون".
سبأ