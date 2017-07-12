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مناقشة خطة مكتب الصحة لمكافحة الكوليرا بالحديدة
[12/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ:
ناقشت لجنة مواجهة الكوليرا المكلفة من نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية في إجتماعها اليوم برئاسة عضو مجلس النواب عبدالجليل ثابت رئيس اللجنة، خطط مكتب الصحة لمكافحة الكوليرا بمحافظة الحديدة.

وفي الإجتماع أكد رئيس اللجنة عبدالجليل ثابت أهمية توحيد الجهود لمكافحة الكوليرا والحد من إنتشاره وتفعيل برامج التوعية في هذا الجانب.

فيما استعرض مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جارالله خطة المكتب لمحاصرة الكوليرا والإجراءات التي قامت بها الإدارت الصحية والتثقيفية بهدف تنفيذ البرامج التوعوية والعلاجية الخاصة بمكافحة الكوليرا، وكذا إنشاء المراكز العلاجية وزوايا الإرواء مؤخرا والصعوبات التي يواجهها المختبر المركزي بالمحافظة.

وأشار إلى التدخلات التي تقوم بها المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة والجمعيات والمؤسسات التنموية من برامج ومشاريع صحية للحد من إنتشار الكوليرا على مستوى المحافظة والمديريات.

من جانبه أشار رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد سهيل إلى دور الهيئة والمراكز العلاجية الخاصة بعلاج الإسهالات المائية في معالجة الحالات المصابة وتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمصابين بالإسهالات بأنواعها.

وكان المختصين في إدارة التثقيف والإعلام الصحي والمختبرات ونقابة الأطباء أشاروا إلى أهمية البرامج التوعوية التي سيتم تنفيذها بإشراك الجهات ذات العلاقة بالتوعية بمكافحة الكوليرا وطرق الوقاية منه.

ولفتوا إلى أن عملية التوعية تشمل تغطية أكبر مساحة جغرافية من خلال توزيع بروشورات عبر وسائل النقل المختلفة والفرزات والتجمعات السكانية والمنازل لضمان التوعية بمكافحة هذا الوباء.

سبأ
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