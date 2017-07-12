[12/يوليو/2017]
إب - سبأ:
تفقد وكيل محافظة إب لشئون التعليم صادق حمزة اليوم عدد من المراكز الإمتحانية للشهادة الثانوية بمديرية بعدان.
واطلع الوكيل حمزة على سير الإمتحانات بالمركز الإمتحاني بمدرسة عقبة بن نافع ومركز السيدة عائشة ومركز الفوز النموذجي بالمديرية، مستمعا من مدراء المراكز الإمتحانية والملاحظين إلى شرح حول سير الإمتحانات والصعوبات التي تواجهها .
وأشاد الوكيل حمزة بمستوى الإنضباط في تلك المراكز .. حاثا الطلاب والطالبات على الإجتهاد لتحقيق مراتب متقدمة في تحصيلهم العلمي.
وأكد ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للطلاب والطالبات لأداء إمتحاناتهم وخاصة في ظل الظروف التي يمر فيها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار الجائر.
سبأ