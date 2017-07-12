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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 05:59:08م
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  رياضة
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة كندا وكوستاريكا في بطولة الكأس الذهبية
[12/يوليو/2017]
هيوستن ـ سبأ:
حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة كندا مع كوستاريكا في حين خطفت غويانا الفرنسية نقطة أولى قد لا تحتسب بتعادلها سلبا مع هندوراس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن الكأس الذهبية لمنطقة الكونكاكاف التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتح اللاعب الفونسو ديفيس التسجيل لصالح المنتخب الكندي في الدقيقة 25 قبل أن يتعادل فرانسيسكو كالبو لصالح كوستاريكا في الدقيقة 41.

وخسر المنتخب الكوستاريكي مجهودات اثنين من أفضل لاعبيه للإصابة وهما جويل كامبل ودافيد جوزمان ي.. ويلعب منتخبا كوستاريكا وكندا في المجموعة الأولى ببطولة الكأس الذهبية بجانب هندوراس وغويانا.

وتلعب كوستاريكا بعد غد الجمعة مع غويانا فيما تلتقي كندا مع هندوراس.. وكان المنتخب الكوستاريكي قد تغلب في مباراة افتتاح البطولة يوم الجمعة الماضي على المنتخب الهندوراسي بهدف نظيف بينما فازت كندا في أول مباراة لها بالمجموعة الأولى على غويانا بنتيجة 4 / 2.

وفي المباراة الثانية حصلت غويانا الفرنسية على نقطتها الأولى في البطولة بتعادلها سلبا مع هندوراس على الملعب ذاته “كومباس ستاديوم” في هيوستن بولاية تكساس.

لكن نقطة غويانا قد لا تحتسب وتتحول إلى هزيمة صفر-3 بسبب تحديها اتحاد الكونكاكاف وإصرارها على إشراك الدولي الفرنسي السابق فلوران مالودا.

ورغم هذه المخالفة لم يلعب مالودا دور المنقذ الذي كان يعول عليه القيام به حيث غاب عن أجواء اللقاء تماما في الشوط الأول وهدد في الثاني مرمى الحارس الهندوراسي لويس لوبيز في مناسبتين بتسديدتين بعيدتي المدى (48 و60) مع بعض التمريرات الخطرة داخل منطقة الخصم.

وكانت مشاركة مالودا (37 عاما) لاعب ليون وتشيلسي الإنكليزي سابقا موضوع جدل بين اتحاد غويانا والكونكاكاف لأنه دافع عن ألوان فرنسا في 80 مباراة دولية ولا يستطيع نظريا أن يمثل أي دولة أخرى وفق قواعد وقوانين الاتحاد الدولي (فيفا).

ولأن الفيفا لا يعترف حتى الآن بغويانا رد على طلب الكونكاكاف بالتدخل بأن المسألة خارج إطار صلاحيته ويعود للاتحاد منظم البطولة البت في الموضوع.

وأصدر الكونكاكاف بيانا بعد نهاية المباراة جاء فيه “في موضوع أهلية اللاعبين لتمثيل الاتحادات يحترم الكونكاكاف قواعد الفيفا” التي تمنع لاعبا من تمثيل بلدين وتقضي باعتبار المنتخب المخالف لها خاسرا صفر-3..وأضاف البيان “أحيل الملف إلى لجنة الانضباط للكأس الذهبية التي ستدرسه وتتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب”.

وتقام فجر غد الخميس الجولة الثانية للمجموعة الثانية فتلعب بنما (نقطة واحدة) مع نيكاراغوا (لا شيء) والولايات المتحدة (نقطة) مع مارتينيك (3 نقاط).

ويتأهل أول وثاني كل من المجموعات الثلاث إضافة إلى صاحبي أفضل مركز ثالث إلى ربع نهائي البطولة التي تختتم في 26 من الشهر الحالي على ملعب “ليفايس ستاديوم” في سانتا كلارا.

سبأ
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