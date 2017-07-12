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محافظ عمران يتفقد أحوال مرضى الكوليرا بمستشفى ثلا الريفي
[12/يوليو/2017]
عمران - سبأ:
 تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم أحوال مرضى الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا بمركز بمستشفى ثلا الريفي .

واستمع المحافظ جعمان من مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور يحيى الزهيرى والمختصين بوحدة معالجة الإسهالات إلى شرح حول سير العمل ومستوى الرعاية الصحية للحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا وكذا إحتياجات المركز من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية.

وثمن محافظ عمران جهود الكوادر الطبية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى .. لافتا إلى أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لمواجهة الكوليرا والحد من إنتشاره.

فيما أوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد العزيز الضلعي، أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالكوليرا 104 حالات فيما بلغ عدد الحالات المشتبهة بالكوليرا بالمحافظة للفترة من 26 أبريل حتى 28 يونيو الماضي 34 ألف حالة.

إلى ذلك التقى محافظ عمران اليوم مدير مكتب اليونيسيف بصنعاء وليد نعمان ومسئول الإعلام والإتصال بالمنظمة راجات مدهوك ومسئول الصحة والتغذية وسام عبد الوهاب ومسئولة البرامج بالمنظمة صفاء الحميدي.

واستمع المحافظ من مدير المنظمة إلى شرح عن تدخلات اليونيسيف في معالجة الإسهالات المائية بمستشفى ثلا وغيرها من المراكز بالمحافظة.

وأشاد جعمان بجهود اليونيسيف ودعمها للقطاع الصحي بالمحافظة لتخفيف معاناة المواطنين وخاصة في ظل الوضع الذي تمر به البلاد.. معربا عن أمله في توسيع دعم اليونيسيف لرفع مستوى الخدمات الصحية في كافة مستشفيات المحافظة.

رافقهما خلال الزيارة مدير عام مديرية ثلا العميد فؤاد العنسي وعضو المجلس المحلي بالمحافظة أحمد الصديق ومدراء الصحة بالمديرية.

سبأ
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