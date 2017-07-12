انهيار جليدي في القارة القطبية الجنوبية يشكل مخاطر على السفن [12/يوليو/2017] لندن ـ سبأ:

أعلن علماء في جامعة سوانسي وهيئة المساحة البريطانية للقارة القطبية الجنوبية اليوم إن واحدا من أضخم جبال الجليد على الإطلاق انفصل عن القارة القطبية الجنوبية ليشكل مخاطر على السفن أثناء تفتته.



وأوضح العلماء أن الجليد سيزيد من المخاطر التي تواجهها السفن بعد انفصال الجبل الذي يقع خارج مسارات التجارة الرئيسية لكنه على المسار الرئيسي لبعض سفن السياحة.



وأشاروا إلى أن الجبل الذي يزن نحو تريليون طن وحجمه 5800 كيلومتر مكعب انفصل عن الجرف الجليدي /لارسن سي/ في القارة القطبية الجنوبية في الفترة من 10 إلى 12 يوليو الجاري.



جدير بالذكر أنه في عام 2009 جرى إجلاء أكثر من 150 من الركاب وأفراد الطاقم بعد غرق السفينة /ام.تي.في اكسبلورر/ عقب اصطدامها بجبل جليد قبالة القارة القطبية الجنوبية.

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