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محافظ صعدة يفتتح إصلاحية قحزة بصعدة
[12/يوليو/2017] صعدة - سبأ:
افتتح محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم إصلاحية قحزة بمديرية صعدة بعد إعادة تأهيله جراء إستهدافه من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي.
وأكد المحافظ عوض خلال الإفتتاح أن إعادة تأهيل إصلاحية قحزة يأتي ضمن إهتمام قيادة المحافظة بنزلاء الإصلاحية وتوفير التغذية والبيئة المناسبة لهم.
فيما أشاد رئيس محكمة صعدة القاضي عبد الملك الغرسي بجهود السلطة المحلية والنيابة في إعادة تأهيل إصلاحية قحزة .. لافتا إلى أهمية تأهيل نزلاء الإصلاحية بما يضمن إدماجهم في المجتمع بعد خروجهم من السجن.
فيما عبر نزلاء الإصلاحية عن إمتنانهم لقيادة المحافظة على الرعاية والإهتمام .
حضر الإفتتاح عدد من وكلاء المحافظة ومدراء عدد من المكاتب التنفيذية والشخصيات الإجتماعية.
سبأ