مقتل تسعة مسلحين من داعش في غارت جوية افغانية شرقي البلاد [12/يوليو/2017] كابول ـ سبأ:

شنت القوات الجوية الأفغانية غارات على معاقل للتنظيم "داعش" في ولاية /كونار/ شرقي البلاد قتل فيها تسعة مسلحين.



وصرح قائد شرطة الولاية الجنرال جوما جول همت بأن الغارات وقعت في منطقة / غامبر/ بضاحية / واتا بور/ في وقت مبكر اليوم.. لافتا إلى أن الطائرات دمرت مخابئ لمسلحي "داعش" قتل فيها تسعة مسلحين من بينهم اثنان من القادة إضافة إلى شخص آخر يقوم بتسهيل نقل الأموال والسلاح.



واشار الى أن الولاية الجبلية الواقعة على بعد 180 كم شرقي العاصمة كابول تعد مسرحا للاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحي التنظيم منذ ظهور "داعش" في المنطقة الشرقية الأفغانية في أوائل عام 2015.

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