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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 05:59:08م
الجيش واللجان الشعبية يفشلون محاولات زحف للمرتزقة خلال الساعات الماضية
تمكن الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من إفشال عدة محاولات زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ، وكبدوهم خسائر في الأرواح .
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
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  عربي ودولي
مقتل تسعة مسلحين من داعش في غارت جوية افغانية شرقي البلاد  
[12/يوليو/2017] كابول ـ سبأ:
شنت القوات الجوية الأفغانية غارات على معاقل للتنظيم "داعش" في ولاية /كونار/ شرقي البلاد قتل فيها تسعة مسلحين.

 وصرح قائد شرطة الولاية الجنرال جوما جول همت بأن الغارات وقعت في منطقة / غامبر/ بضاحية / واتا بور/ في وقت مبكر اليوم.. لافتا إلى أن الطائرات دمرت مخابئ لمسلحي "داعش" قتل فيها تسعة مسلحين من بينهم اثنان من القادة إضافة إلى شخص آخر يقوم بتسهيل نقل الأموال والسلاح.

 واشار الى أن الولاية الجبلية الواقعة على بعد 180 كم شرقي العاصمة كابول تعد مسرحا للاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحي التنظيم منذ ظهور "داعش" في المنطقة الشرقية الأفغانية في أوائل عام 2015.
سبأ
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