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محافظ تعز يفتتح مبنى مكتب الجمارك بمنطقة الحوبان
[12/يوليو/2017] تعز - سبأ:
افتتح محافظ تعز عبده الجندي اليوم، مبنى مكتب الجمارك بمنطقة الحوبان، في إطار جهود السلطة المحلية لتفعيل نشاط المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة.
وخلال الافتتاح التقى المحافظ الجندي بقيادة وكوادر مكتب الجمارك.. مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لتحسين مستوي الأداء الجمركي وضبط وتنمية الإيرادات بما يسهم في مواجهة التحديات الإقتصادية الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.
وشدد محافظ تعز على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الداخلية ووضع آلية فعالة للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجمارك والمكاتب التنفيذية المعنية.. لافتا إلى أن نشاط المكتب سيخضع للتقييم والمتابعة.
حضر الافتتاح وكيل المحافظة محمد منصور الشوافي ومدير أمن المحافظة العميد منصور المياسي ونائب مدير مكتب الجمارك خالد الصوفي.
سبأ