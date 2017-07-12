إرتفاع سعر الذهب إلى 1219 دولاراً للأوقية [12/يوليو/2017] لندن – سبأ:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاربعاء الى نحو 1219 دولاراً للأوقية .. متعافياً من أقل مستوى في نحو أربعة أشهر الذي سجله الشهر الجاري.



وزاد سعر الذهب بنسبة 0.1 بالمائة في التعاملات الفورية إلى 1218.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.



كما زاد المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 3.40 دولار إلى 1218.10 دولار للأوقية.



وارتفع سعر الفضة ايضاً وبنسبة 0.4 في المائة إلى 15.84 دولار بعد أن سجلت أقل مستوى منذ أبريل العام الماضي عند 14.86 دولار يوم الجمعة.



وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 856.50 دولار للأوقية والبلاتين 0.3 في المائة إلى 903.45 دولار.

سبأ