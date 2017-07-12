ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 05:59:08م
الجيش واللجان الشعبية يفشلون محاولات زحف للمرتزقة خلال الساعات الماضية
تمكن الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من إفشال عدة محاولات زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ، وكبدوهم خسائر في الأرواح .
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
آخر الأخبار:
تدشين توزيع المرحلة الأولى من الحقائب الصحية بمحافظة ريمة
وزارة الإعلام تنعي الصحفي والأديب عبد الكريم حسن تقي
مناقشة خطة مكتب الصحة لمكافحة الكوليرا بالحديدة
وكيل محافظة إب يتفقد عدد من المراكز الإمتحانية بمديرية بعدان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
إرتفاع سعر الذهب إلى 1219 دولاراً للأوقية
[12/يوليو/2017] لندن – سبأ:
ارتفع سعر الذهب اليوم الاربعاء الى نحو 1219 دولاراً للأوقية .. متعافياً من أقل مستوى في نحو أربعة أشهر الذي سجله الشهر الجاري.

وزاد سعر الذهب بنسبة 0.1 بالمائة في التعاملات الفورية إلى 1218.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

كما زاد المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 3.40 دولار إلى 1218.10 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة ايضاً وبنسبة 0.4 في المائة إلى 15.84 دولار بعد أن سجلت أقل مستوى منذ أبريل العام الماضي عند 14.86 دولار يوم الجمعة.

وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 856.50 دولار للأوقية والبلاتين 0.3 في المائة إلى 903.45 دولار.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد الى أكثر من 48 دولار للبرميل
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح مع صعود أسهم الطاقة ونزول شركات التكنولوجيا
هبوط أسعار الذهب قليلا مع صعود الدولار والأسهم قبل شهادة يلين
صندوق النقد : المغرب جاهز لإصلاح العملة لكن التأخير "ليس مشكلة"
النفط يرتفع بدعم آفاق الطلب في الأجل القصير لكن السوق ما زالت ضغيفة
هبوط أسعار الذهب الى 1207 دولار للاوقية
استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح
إرتفاع معدل التضخم في الصين عند مستوى 1.5 في المائة    
إرتفاع أسعار النفط بعد خسائر
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين خلال الساعات الماضية
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يستهدف منازل المواطنين في صرواح بمأرب
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة
[11/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن نحو 14 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[11/يوليو/2017]
مصدر بالخارجية يندد برفض المحكمة البريطانية دعوى وقف تصدير الأسلحة للسعودية
[11/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by