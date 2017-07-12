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محافظ عمران يطلع على سير الامتحانات بمديرية ثلاء
[12/يوليو/2017] عمران - سبأ:
تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، اليوم سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمديرية ثلاء.
واطلع المحافظ ومعه رئيس لجنه الخدمات بمحلي عمران أحمد الصديق ومدير عام المديرية العميد فؤاد العنسي، على سير الامتحانات بعدد من المراكز الامتحانية بمدينة حبابة وثلاء، حيث استمع من القائمين على المراكز إلى شرح حول الجهود المبذولة لإنجاح العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.
وحث المحافظ الطلاب على الجد وتحقيق أفضل النتائج ..مشيدا بمستوى الانضباط بالمراكز الامتحانية بالمديرية.
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