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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 05:02:46م
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ورشة تعريفية بمدينة المحويت حول التوعية بالكوليرا
[12/يوليو/2017] المحويت - سبأ:
نظم مكتب الصحة والسكان بمحافظة المحويت ورشة تدريبية خاصة بـتعريف قادة الرأي والتأثير الاجتماعي بمدينة المحويت في مجال التثقيف الصحي المجتمعي لمكافحة مرض الكوليرا.

وفي الورشة التي نظمتها اليونيسيف بمشاركة 25 مشارك من اعضاء المجلس المحلي والقيادات المجتمعية بمديرية المحويت ، أكد وكيل اول محافظة المحويت الدكتور عبد الله الحمزي ووكيل المحافظة عبد السلام الذماري ومدير  مكتب الصحة والسكان الدكتور امين حبيش اهمية رفع مستوى الوعي الوطني والمجتمعي حول الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا ومكافحته والحد من انتشاره.

  وأشاروا إلى الى اهمية الورشة  اقتراح نشاطات وبرامج عمل هادفة لتطوير نظام الاستجابة السريعة لبرنامج التواصل من اجل التنمية وتفعيل مجالات التوعية المجتمعية بمخاطر الكوليرا ..لافتين إلى أهمية  الدور التوعوي والتثقيفي المناط بقادة الرأي المحلي بالمحافظة بهذا الخصوص.

واشادت الكلمات بدور الدعم الانساني والتوعوي الذي تقوم به منظمة اليونيسيف في مواجهة الكوليرا  والحد من انتشاره.

حضر  الورشة رئيس الوحدة التنفيذية لإيواء النازحين مطهر شرف الدين ومدير عام المديرية علي قطينة.
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