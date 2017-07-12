إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد الى أكثر من 48 دولار للبرميل [12/يوليو/2017] سنغافورة – سبأ:

صعدت أسعار النفط اليوم الاربعاء الى اكثر من 48 دولار للبرميل .. معززة مكاسب اليوم السابق بعدما خفضت الحكومة الأمريكية توقعاتها لإنتاج الخام في العام المقبل بالإضافة إلى تراجع مخزونات الوقود.



وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش 60 سنتاً وبنسبة أو 1.3 بالمائة إلى 48.12 دولار للبرميل.



كام ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 68 سنتاً وبنسبة 1.5 بالمائة إلى 45.72 دولار للبرميل.



ويأتي ذلك بعدما قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 8.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو إلى 495.6 مليون برميل في إشارة الى تقلص تخمة المعروض من الوقود.

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