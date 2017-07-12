ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 05:02:46م
الجيش واللجان الشعبية يفشلون محاولات زحف للمرتزقة خلال الساعات الماضية
تمكن الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من إفشال عدة محاولات زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ، وكبدوهم خسائر في الأرواح .
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
آخر الأخبار:
إرتفاع سعر الذهب إلى 1219 دولاراً للأوقية
محافظ عمران يطلع على سير الامتحانات بمديرية ثلاء
ورشة تعريفية بمدينة المحويت حول التوعية بالكوليرا
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد الى أكثر من 48 دولار للبرميل
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد الى أكثر من 48 دولار للبرميل
[12/يوليو/2017] سنغافورة – سبأ:
صعدت أسعار النفط اليوم الاربعاء الى اكثر من 48 دولار للبرميل .. معززة مكاسب اليوم السابق بعدما خفضت الحكومة الأمريكية توقعاتها لإنتاج الخام في العام المقبل بالإضافة إلى تراجع مخزونات الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش 60 سنتاً وبنسبة أو 1.3 بالمائة إلى 48.12 دولار للبرميل.

كام ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 68 سنتاً وبنسبة 1.5 بالمائة إلى 45.72 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك بعدما قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 8.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو إلى 495.6 مليون برميل في إشارة الى تقلص تخمة المعروض من الوقود.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
إرتفاع سعر الذهب إلى 1219 دولاراً للأوقية
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح مع صعود أسهم الطاقة ونزول شركات التكنولوجيا
هبوط أسعار الذهب قليلا مع صعود الدولار والأسهم قبل شهادة يلين
صندوق النقد : المغرب جاهز لإصلاح العملة لكن التأخير "ليس مشكلة"
النفط يرتفع بدعم آفاق الطلب في الأجل القصير لكن السوق ما زالت ضغيفة
هبوط أسعار الذهب الى 1207 دولار للاوقية
استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح
إرتفاع معدل التضخم في الصين عند مستوى 1.5 في المائة    
إرتفاع أسعار النفط بعد خسائر
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين خلال الساعات الماضية
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يستهدف منازل المواطنين في صرواح بمأرب
[12/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة
[11/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن نحو 14 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[11/يوليو/2017]
مصدر بالخارجية يندد برفض المحكمة البريطانية دعوى وقف تصدير الأسلحة للسعودية
[11/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by