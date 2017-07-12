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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 05:02:46م
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  عربي ودولي
إستشهاد ستة مدنيين في قصف للتحالف الامريكي على الحسكة شمال شرق سورية
[12/يوليو/2017] دمشق – سبأ:
أعلنت السلطات السورية عن استشهاد ستة مدنيين في قصف لطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اليوم الاربعاء منازل في احدى قرى الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة شمال شرق سورية.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصادر أهلية "أن طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي يزعم محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي قصفت المنازل في قرية كشكش جبور جنوب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ما أسفر عن استشهاد 6 مدنيين بينهم امرأتان ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات".

واوضحت المصادر أن من بين الشهداء "فاطمة الهوش وابنتها ومحمد وأمين الجداوي ووالدتهما".

واشارت الوكالة الى ان طيران التحالف الامريكي كان قد ارتكب في 3 يوليو الجاري مجزرة بحق السوريين راح ضحيتها تسعة مدنيين في قرية كشكش زيانات الواقعة على بعد 15 كم جنوب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

ولفتت الى ان هذا التحالف استهدم قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً خلال عدوان نفذه في التاسع من الشهر الماضي على الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة إضافة إلى حي السباهي ما تسبب باستشهاد 17 مدنياً.
سبأ
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