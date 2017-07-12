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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 05:02:46م
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بدء دورة تدريبية لتأهيل النحالين بذمار على إدارة المناحل بالطرق الحديثة
[12/يوليو/2017] ذمار - سبأ:
بدأت بمحافظة ذمار دورة تدريبية لتأهيل النحالين على إدارة المناحل بالطرق الحديثة تنظمها مؤسسة يمن اجريفت بالمحافظة ومركز ابحاث  نحل العسل بجامعة ذمار بالتعاون مع مكتب الزراعة والري بالمحافظة.

 تهدف الدورة التي يشارك فيها على مدى يومين 20 متدرب ومتدربة من خريجي كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة ذمار  على تعريف المشاركين بكيفية طرق تربية النحل ورعايتها وطرق فحص العسل ومعرفة الجيد منها والمغشوش  وغيرها من المعارف.

   وفي الدورة  أكد مدير مكتب الزراعة والري بذمار المهندس هلال الجشاري أهمية  تنظيم مثل هذه الدورات النوعية وتدريب وتأهيل النحالين في على الطرق الحديثة لتربية خلايا النحل وكيفية رعايتها و الحفاظ عليها من الافات القاتلة .

 وأعرب عن استعداد مكتب الزراعة ومكاتبه في المديريات دعم مؤسسة يمن اجريفت والنحالين المشاركين في هذه الدورة  بالإمكانيات المتوفرة لديهم بما يسهم في الحفاظ على تربية خلايا النحل في عموم مديريات المحافظة.

فيما اوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة يمن أجريفيت  الدكتور ماجد الجرادي أن المؤسسة  تسعى للحفاظ على سمعة وشهرة العسل اليمني وتحقيق الريادة في مجال تربية نحل العسل في المحافظة .

وأشار إلى أن  المؤسسة وبالشراكة  مع مركز أبحاث  نحل العسل بجامعة ذمار  دربت خلال الفترة الماضية عدد من النحالين المبتدئين على الطرق الحديثة في مجال تربية  نحل العسل وكيفية تشخيص مشاكله وعلاج امراضه وطرق  فحص جودة العسل والكشف عن  المغشوش منه عبر المختبر التابع للمؤسسة.

 بدوره اوضح مدير مركز أبحاث نحل العسل بجامعة ذمار ومنسق الدورة  الدكتور محمد الشرحي ان هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات نفذتها مؤسسة يمن أجريفيت  ومركز أبحاث نحل العسل بهدف اعداد مدربين ومدربات في مجل تربية النحل في جميع مديريات المحافظة.

ولفت إلى أن المشاركين  سيتدربون  على مدى يومين من التدريب على تقنيات رعاية المناحل وسيتعرفون على تطبيقات عملية في إدارة المناحل بالطرق الحديثة  وطرق فحص الطوائف والتطريد والتقسيم وكيفية ضم الأمهات الكاذبة وتحوير طوائف الخلايا البلدية الى حديثة.
سبأ
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