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وكيل محافظة ذمار يدشن وثيقة ''اليسر الاجتماعية'' بمدينة ذمار
[12/يوليو/2017] ذمار - سبأ:
دشن وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق اليوم وثيقة " اليسر الاجتماعية " لمساعدة الشباب على الزواج في مدينة ذمار بحضور عدد من المشائخ والوجهاء والأعيان بالمدينة.

وأكد الوكيل عبدالرزاق على ضرورة تفعيل وثيقة اليسر الاجتماعية لمحاربة ظاهرة غلاء المهور في جميع مديريات المحافظة ومساعدة الشباب على الزواج.

واعتبر أن التوقيع على هذه الوثيقة يأتي في سياق التعاون على الخير لتحصين الشباب... مشددا على ضرورة إحياء قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع في ظل ما يمر به اليمن من اوضاع اقتصادية صعبة نتيجة استمرار العدوان والحصار منذ اكثر من عامين.

فيما أشار مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بذمار القاضي عبدالله الجرموزي وعن العلماء القاضي إسماعيل الوشيلي إلى ضرورة مساعدة الشباب على الزواج .. داعين الآباء إلى تيسير زواج بناتهم لمن يرتضون أخلاقهم اقتداء بالنبي الكريم وشريعته المطهرة التي جاءت لتسهيل أمور الزواج وحاربت كل مظاهر المغالاة في المهور.

وأكدا أن وثيقة "اليسر الاجتماعية" تعتبر من الحلول لأبرز المشاكل الاجتماعية المتربة على  عزوف الشباب عن الزواج نتيجة غلاء المهور.

وتشكل لجان "اليسر الاجتماعية " في جميع مديريات المحافظة بهدف جمع التبرعات من رجال الخير وإقامة وتنظيم الأعراس الجماعية لإعانة الشباب على الزواج.

حضر التدشين مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي سمير المذحجي ومدير صندوق الرعاية الاجتماعية عبده الفضلي مدير مكتب الزراعة هلال الجشاري ومدير مكتب الثقافة محمد العومري ومدير عام مديرية ذمار محمد السيقل.
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