رئيس الوزراء يعزي في وفاة العلامة علي بن أحمد الهادي [12/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة إلى الأمين العام المساعد برئاسة الوزراء يحيى الهادي في وفاة عمه العلامة علي بن احمد بن حسن الهادي، عضو جمعية علماء اليمن عن عمر ناهز تسعين عاما قضى جله في تحصيل العلم وتعليم الأجيال.



وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه لأبناء الفقيد وكافة آل الهادي بهذا المصاب.. منوها بمناقب العلامة الهادي ودوره في تدريس الأجيال وتلقينهم العلوم الفقهية والشرعية القائمة على الوسطية والاعتدال المعززة لروح التسامح في أوساط المجتمع.



وأكد أن الوطن خسر بوفاته عالما جليلا كان له بصماته في نشر العلم النافع وخدمة وطنه ومجتمعه.. سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه وطلابه بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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