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وكيل وزارة الصحة يطلع على عمل فريق مواجهة الكوليرا بغرفة عمليات الوزارة
[12/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
اطلع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور ناصر العرجلي اليوم على سير عمل فريق مواجهة الكوليرا بغرفة العمليات بالوزارة.

 واستمع وكيل وزارة الصحة إلى شرح عن طبيعة عمل الفريق المكون من الكادر المحلي و منظمتي الصحة العالمية واليونسيف ومهامه في مواجهة الكوليرا والحد من انتشاره والصعوبات التي تواجه عمله.

 

وخلال الزيارة أكد الدكتور العرجلي ضرورة توسيع أنشطة وبرامج المنظمات الطبية الدولية العاملة باليمن في دعم جهود مكافحة الكوليرا والحد من انتشاره في مختلف المناطق  والعمل بشفافية إزاء ذلك .


ودعا المنظمات إلى الإيفاء بتعهداتها السابقة بشأن دعم القطاع الصحي المتردي في اليمن جراء العدوان والحصار والمساهمة في توفير أدوية ومحاليل المصابين بالأمراض المزمنة ، وكذا دعم مراكز الكوليرا في مختلف محافظات الجمهورية وتوفير المحاليل والأدوية الخاصة بذلك.

 وقال وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي " إن ما تقدمه المنظمات في إطار المساعدات الصحية لا يرتقي إلى مستوى الكارثة التي تواجه اليمن جراء انهيار المنظومة الصحية بسبب العدوان والحصار، وإن ما تقدمه من دعم محدود لا علاقة له بإنقاذ الأرواح أو الأمراض المزمنة وضحايا الغارات ومرضى الكوليرا".

وأضاف " كنا نعول على المنظمات الدولية القيام بواجباتها في جهود الإغاثة والتخفيف من معاناة الشعب اليمني إلا أن دورها كان سلبيا ولم يسهم في تلافي الوضع خاصة مع انتشار الكوليرا".

 وأكد الوكيل العرجلي أن عملية افتتاح مراكز معالجة الإسهالات المائية الحادة تتم ببطء ولا تتناسب مع التزايد الكبير في حالات الاشتباه بالإصابة والوفيات.
سبأ
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