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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 12:14:20م
الجيش واللجان الشعبية يفشلون محاولات زحف للمرتزقة خلال الساعات الماضية
تمكن الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من إفشال عدة محاولات زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ، وكبدوهم خسائر في الأرواح .
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الجيش واللجان الشعبية يفشلون محاولات زحف للمرتزقة خلال الساعات الماضية
[12/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
تمكن الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من إفشال عدة محاولات زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ، وكبدوهم خسائر في الأرواح .

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا أربع محاولات زحف للمرتزقة من محورين لاستعادة تبة عنبرة في محافظة الجوف ، كما نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في صفر الحنايا بحام المتون .

وأشار المصدر إلى مصرع قائد جبهة مزويه العقيد المرتزق أحمد ربوعي و المرتزق طاسين ماجد محمود هزاع وعدد آخر من عناصرهم برصاص الجيش واللجان في الجوف ، منوهاً إلى أن أبطال الجيش واللجان هاجموا مواقع المرتزقة في المنارة وشعب الجرجور و باتجاه العقران في مديرية نهم نتج عنها مصرع وإصابة عدد المرتزقة .

وحسب المصدر كسر أبطال الجيش واللجان زحفين للمرتزقة باتجاه التبة الحمراء في منطقة كرش و باتجاه شمال كهبوب بمحافظة لحج ما أدى إلى وقوع خسائر في صفوفهم ، كما تم إعطاب آليتين للمرتزقة في منطقة حيد بن عقيل بمديرية عسيلان محافظة شبوة .

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة بمديرية الصلو وبمحاذاة معسكر التشريفات وفي مديرية حيفان بمحافظة تعز ، كما دمرت دبابة وآلية لمرتزقة العدوان غرب منطقة العمري بمديرية ذباب ، وتم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة شرق يختل بمديرية المخا وقنص أحد المرتزقة في الموقع نفسه .

وأكد المصدر مصرع القيادي في اللواء 170 محمد عبدالله مقبل المخلافي وإصابة المرتزق بلال احمد امين المخلافي في تبة الوكيل ، كما لقي المرتزق صلاح علي عبده سيف المشقري مصرعه في جبهة حمير بمديرية مقبنة .

وذكر المصدر أنه تم استهداف عدد من المرتزقة وآلياتهم في الزغن بمديرية صرواح محافظة مأرب ، كما تم تدمير جرافة تابعة لهم بصاروخ موجه في منطقة المخدرة و قنص أحد المرتزقة في وادي ربيعة بالمديرية نفسها .

وفقا للمصدر استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات العسكريين السعوديين شرق رقابة ظلم ، الهرم ، موقعي عباسة والطلعة في نجران وموقع الجوازات ، الجمارك ، تبة الخزان ، منفذ علب بعسير محققا إصابات مباشرة .

سبأ
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