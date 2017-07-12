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مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
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  رياضة
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
[12/يوليو/2017]
ويمبلدون – سبأ :

يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.

وأمام فيدرر بطل ويمبلدون سبع مرات الاختبار الأقوى على الورق ضد الكندي ميلوش راونيتش المصنف السادس.

وفاز راونيتش صاحب ضربات الإرسال القوية ثلاث مرات فقط على فيدرر في 12 مواجهة، لكن هذا يتضمن آخر مباراتين وأحدثها في قبل نهائي ويمبلدون 2016.

لكن اللاعب السويسري المصنف الثالث في وضع أفضل كثيرًا من العام الماضي حتى لو لم يختبر حتى الآن في هذه البطولة.

وقال راونيتش بعد فوزه في الدور الرابع على ألكسندر زفيريف في خمس مجموعات يوم الاثنين: "أعتقد أن روجر أفضل لاعب هذا العام عندما يكون في الملعب".

وحصل جوكوفيتش على راحة أقل من منافسيه بسبب تأجيل مباراته ضد الفرنسي أدريان مانارينو في دور الستة عشر التي فاز بها في ثلاث مجموعات بسبب مواجهة نادال الماراثونية التي استمرت خمس مجموعات وخسرها أمام جيل مولر.

ويواجه المصنف الثاني أيضًا منافسًا قويًا هو التشيكي توماس بيرديتش الذي يمتلك الكثير من الخبرة نظرًا لأنه يظهر في دور الثمانية في ويمبلدون للمرة الخامسة.

وفاز بيرديتش المصنف 11 على جوكوفيتش في الدور قبل النهائي عام 2010 قبل هزيمته في النهائي أمام نادال لكن اللاعب الصربي يتفوق 25-2 في مواجهاته ضد منافسه التشيكي البالغ عمره 31 عامًا.

ومن المتوقع أن يجتاح موراي المصنف الأول حامل اللقب المصنف 24 سام كويري رغم أن اللاعب الأمريكي الذي بلغ هذه المرحلة العام الماضي، وفاز على جوكوفيتش.

وربما تكون المواجهة الأبرز بين مولر لاعب لوكسمبورغ المصنف 16، وهو أصعب متخصص في الملاعب العشبية والكرواتي مارين شيليتش المصنف السابع.

وسيلعب شيليتش، بطل أمريكا المفتوحة 2014، في دور الثمانية في ويمبلدون للعام الرابع على التوالي حيث يراه البعض قادرًا على تحقيق مفاجأة حقيقية في هذه البطولة.

سبأ
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