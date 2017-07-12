[12/يوليو/2017]
لندن – سبأ :
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستجري تحقيقا عاما في قضية دم ملوث حقن به مرضى في مستشفيات تابعة لهيئة الخدمات الصحية العامة خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 2400 شخص.
وخلال تلك الفترة كانت منتجات الدم التي حصلت عليها هيئة الخدمات الصحية العامة ملوثة بفيروسات مثل فيروس (إتش آي في)المسبب للإيدز أو فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)، وأصابت آلاف الأشخاص بنزف الدم الوراثي أو سيولة الدم أو اضطرابات أخرى متعلقة بالنزيف.
وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه سيجري التشاور مع أسر الضحايا لتحديد شكل التحقيق الواسع النطاق الذي سيتم إجراؤه.
سبأ