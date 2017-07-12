عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل ثلاثة مسلحين في مواجهة مع قوات الامن بولاية جامو وكشمير نيودلهي – سبأ :



اعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء عن مقتل ثلاثة مسلحين فى مواجهة مع قوات الامن في منطقة (بودجام) في ولاية جامو وكشمير شمال البلاد.



ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن مسؤول في الشرطة المحلية قوله ان “القوات الامنية تلقت الليلة الماضية معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة (ريدبوغ) في (بودجام) واطلقت على اثرها عملية تطويق وتفتيش في المنطقة”.



واضاف ان “المسلحين قاموا باطلاق النار على فريق البحث التابع لقوات الامن عقب استئناف عملية التفتيش وردت القوات النيران ما ادى الى مقتل جميع المسلحين الثلاثة مشيرا الى انه تم التحقق من انتماء القتلى الى منظمة (حزب المجاهدين) المسلحة.



وتتهم نيودلهي اسلام اباد بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير في حين تنفي اسلام اباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم.

سبأ [12/يوليو/2017]سبأ