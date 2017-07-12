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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 11:42:00ص
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إصابة تسعة أشخاص جراء انفجار قارب في ألمانيا
[12/يوليو/2017]
برلين – سبأ:

أصيب تسعة أشخاص معظمهم من رجال الإطفاء جراء انفجار في قارب بمدينة /ميندن/ الساحلية شمالي ألمانيا حيث يتم البحث عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية في تصريح له إنه تم استدعاء قوات الإطفاء لإخماد النيران المندلعة القارب جراء الانفجار حيث لم يتضح سبب الحريق .. مشيرا إلى أن أحد رجال الإطفاء في حالة حرجة واستغرق رجال الإنقاذ وقت طويل في محاولة إسعافه.

وأضاف أن شرطيا كان واقفا بالقرب من القارب أصيب بجروح خطيرة عندما دفعته شدة الانفجار إلى السقوط في المياه.

وأشار المتحدث إلى أن رجال الإنقاذ يبحثون أيضا عن اثنين من المارة كانا يشاهدان اشتعال النيران في القارب من رصيف مجاور وسقطا أيضا في المياه حيث تم نشر طائرة مروحية مزودة بكاميرا حساسة للحرارة للبحث عنهما.

سبأ
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