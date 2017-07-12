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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 11:42:00ص
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الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.
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  اقتصاد
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
[12/يوليو/2017]
لندن – سبأ :

انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة برس آند جورنال الاسكتلندية قال برودبنت إنه على الرغم من وجود سبب لتحرك البنك نحو رفع أسعار الفائدة هناك "الكثير من الأمور التي لا يمكن حسابها بدقة".

وتراجع الاسترليني 0.25 بالمئة تقريبا مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2815 دولار بعد التصريحات.

وبالمثل، انخفضت العملة البريطانية مقابل اليورو إلى 89.49 بنس وهو أدنى مستوى منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر.

سبأ
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