[12/يوليو/2017]
بكين – سبأ:
تحركت سفن تحمل أفرادا من الجيش الصيني في طريقها إلى جيبوتي بالقرن الأفريقي، من أجل إقامة أول قاعدة عسكرية للصين بالخارج، وفقا لوكالة الانباء الرسمية الصينية شينخوا.
وأثار موقع جيبوتي على الطرف الشمالي الغربي للمحيط الهندي القلق بالهند من أن تصبح جزءا آخر من “سلسلة اللؤلؤ” الصينية التي تضم تحالفات عسكرية وعتادا يطوق الهند وأيضا بنجلادش وميانمار وسريلانكا.
وبدأت الصين العام الماضي إقامة قاعدة لوجستية بجيبوتي تحتل موقعا استراتيجيا لإعادة تزويد السفن البحرية المشاركة بمهام حفظ السلام والمهام الإنسانية بالوقود قبالة سواحل اليمن والصومال على نحو خاص.
وستكون هذه أول قاعدة بحرية للصين بالخارج رغم أن بكين تصفها بأنها منشأة لوجستية.
واضافت الوكالة الصينية في تقرير مقتضب بوقت متأخر أمس الثلاثاء ان السفن غادرت من جرجيان جنوب الصين “لإقامة قاعدة دعم بجيبوتي”.
سبأ