طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين خلال الساعات الماضية واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته التي استهدفت منازل المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية . استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة. مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.