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استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
[12/يوليو/2017]
رام الله – سبأ :

استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان قوات الاحتلال اطلقت خلال المواجهات الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.

من جهة اخرى أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،صباح اليوم الأربعاء، 16 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق في مدن نابلس وطولكرم وجنين والخليل ورام الله وبيت لحم واعتقلتهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مسجد عمر بن الخطاب القديم في قلقيلية يرافقها عالم آثار قام بتصوير المسجد للمرة الثانية خلال اسبوع.

واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس في بيان عملية الاقتحام، مضيفا أنه لم تعد هناك أماكن عبادة آمنة في فلسطين في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وشدد على أن الأماكن الإسلامية هي خالصة للمسلمين وأن الشعب الفلسطيني سيتصدى لكل المحاولات الإسرائيلية التي ترمي إلى فرض أمر واقع على المقدسات الإسلامية.

واعتبر ادعيس حماية الأماكن المقدسة في فلسطين لا يقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم، بل هناك حاجة إلى دعـم ومساندة كافة أبناء العالمين العربي والإسلامي والشرفاء في جميع أنحاء العالم لمواجهة هذه الهجمة المسعورة.

سبأ
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