TAIZ: Bombardement des rassemblements des mercenaires [12/يوليو/2017]

TAIZ, 12 Juillet (SABA)-La force de missile de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements des mercenaires au district d'Haifan.

Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les comités populaires, utilisant de rouquettes de Katioucha des rassemblements des mercenaires, affirmant que le bombardement a fait des pertes parmi les rangs de l'ennemi.



La source a également a affirme la destruction d'un véhicule miliaire appartenant aux mercenaires et le meurtre d'un mercenaires à l'Est de Yakhtil au district de Moka.



AM



SABA