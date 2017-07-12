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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 10:59:22ص
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نائب وزير التربية والتعليم يؤكد حرص الوزارة على إنجاح الامتحانات
[12/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي حرص الوزارة على إنجاح امتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية .

وأشاد نائب وزير التربية والتعليم خلال تفقده اليوم ومعه وكيل الوزارة إبراهيم شرف سير الامتحانات بمركزي الكويت وبلقيس بأمانة العاصمة بمستوى الانضباط الذي لمسه، مهيبا بالجميع الابتعاد عن المناكفات والدعايات المغرضة التي تسعى لتشويه العملية الامتحانية.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح الامتحانات باعتبارها أداة قياس مستوى الطلاب سيما المرحلة الثانوية التي على ضوئها سيحدد الطالب طريقه في اختيار التخصص الذي يتناسب وقدراته .

رافقهما عضو اللجنة العليا للاختبارات إسماعيل زيدان و مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة محمد الفضلي ونائبه حميد قطران

سبأ
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