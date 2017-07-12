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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 10:52:59ص
طيران العدوان يستهدف منازل المواطنين في صرواح بمأرب
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم أربع غارات على منازل المواطنين بمديرية صرواح في محافظة مأرب.
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
النفط يرتفع بدعم آفاق الطلب في الأجل القصير لكن السوق ما زالت ضغيفة
ارتفع النفط اليوم الثلاثاء بدعم من توقعات الطلب القوي في الأسابيع القادمة لكن ظروف السوق بشكل عام ما زالت ضعيفة بفعل استمرار تخمة إمدادات الوقود وهو ما دفع عددا من البنوك لتخفيض توقعاتها للأسعار.
نادال يخسر أمام مولر ويودع ويمبلدون... و راونيتش يقصي زفيريف
خسر رفائيل نادال بطل فرنسا المفتوحة للتنس أمام جيل مولر لاعب لوكسمبورج بنتيجة 6-3 و6-4 و3-6 و4-6 15-13 في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس لتتحطم آماله في نيل ثالث ألقابه في البطولة.
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تنفيذ مشروع مياه بمديرية جرادان محافظة شبوة
[12/يوليو/2017]
شبوة - سبأ:
تبدأ خلال الأيام القادمة أعمال تنفيذ مشروع شبكة مياه شق بن ضباب في مديرية جرادان بمحافظة شبوة الذي يستفيد منه ستة آلاف نسمة.

و أوضح مدير مديرية جرادان أحمد خميس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن المشروع يتكون من بئر ارتوازية بتكلفة 35 مليون ريال بتمويل فاعل خير ، وكذا بناء خزان برجي سعة 100 متر مكعب وتمديد الشبكة الداخلية إلى المنازل بتكلفة 65 ألف دولار بتمويل من الأشغال العامة .

وأشار إلى أهمية المشروع في توفير احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم في البحث عن المياه النقية الصالحة للشرب .

سبأ
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