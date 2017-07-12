[12/يوليو/2017]
شبوة - سبأ:
تبدأ خلال الأيام القادمة أعمال تنفيذ مشروع شبكة مياه شق بن ضباب في مديرية جرادان بمحافظة شبوة الذي يستفيد منه ستة آلاف نسمة.
و أوضح مدير مديرية جرادان أحمد خميس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن المشروع يتكون من بئر ارتوازية بتكلفة 35 مليون ريال بتمويل فاعل خير ، وكذا بناء خزان برجي سعة 100 متر مكعب وتمديد الشبكة الداخلية إلى المنازل بتكلفة 65 ألف دولار بتمويل من الأشغال العامة .
وأشار إلى أهمية المشروع في توفير احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم في البحث عن المياه النقية الصالحة للشرب .
سبأ