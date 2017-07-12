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آخر تحديث: الأربعاء، 12 - يوليو - 2017 الساعة 12:14:20م
الجيش واللجان الشعبية يفشلون محاولات زحف للمرتزقة خلال الساعات الماضية
تمكن الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من إفشال عدة محاولات زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ، وكبدوهم خسائر في الأرواح .
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم جنين والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا
استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث بجروح، في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
الاسترليني يتراجع بعد تصريحات مسؤول ببنك إنجلترا المركزي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثمانية شهور اليوم الأربعاء بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعدا بعد لرفع أسعار الفائدة.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
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العدوان السعودي على اليمن
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Saudi fighter jets raid Hajjah
[12/يوليو/2017]
HAJJAH, July 12 (Saba) – Saudi fighter jets waged six raids on Hajjah province, an official told Saba on Wednesday.
The raids targeted Harad and Medi districts.
Mona.M/zak
saba
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