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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يوليو - 2017 الساعة 11:37:56م
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  محلي
حزب الحق: دحر قوى الإجرام بالعراق انتصارا للشعوب العربية والإسلامية
[11/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

هنأت الأمانة العامة لحزب الحق، العراق حكومة وشعبا وجيشا وحشد شعبي ومرجعيات دينية، بمناسبة النصر على قوى التكفير الإجرامية داعش ودحرها من الموصل، وتطهير أرض العراق من أداة قوى الإستكبار العالمي.

وقال بيان صادر عن حزب الحق تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" إن هذا النصر الكبير يمثل إنتصارًا للشعوب العربية والإسلامية، ويعتبر باعثًا للأمل للشعوب المستضعفة بقدرتها على مواجهة قوى الإستكبار والطغيان الذي تقوده الإمبريالية العالمية والإستخبارات الأمريكية والصهيونية".

وأشار البيان إلى أن هذا النصر يؤكد قدرة الشعوب على الإنتصار إذا ما تظافرت جهودها وتوحدت كلمتها.
سبأ
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