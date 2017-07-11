مساء الخميس انطلاق حملة تغريدات "2017- عام لن ينساه الغزاة والمرتزقة" [11/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



تنطلق الساعة التاسعة من مساء الخميس القادم، حملة تغريدات "2017 - عامٌ لن ينساه الغزاة والمرتزقة" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



ودعا المنظمون للحملة كل الأحرار والشرفاء إلى المشاركة الفاعلة في الحملة لنقل الانتصارات ليشاهدها العالم، والكشف بالأرقام عن أبرز خسائر قوى العدوان على اليمن وعمليات أبطال اليمن خلال النصف الأول من 2017م.



وأشاروا إلى أن رابط بنك التغريدات:



https://sites.google.com/site/SignsOfYemeniVictory/

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