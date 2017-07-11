النفط يرتفع بدعم آفاق الطلب في الأجل القصير لكن السوق ما زالت ضغيفة ارتفع النفط اليوم الثلاثاء بدعم من توقعات الطلب القوي في الأسابيع القادمة لكن ظروف السوق بشكل عام ما زالت ضعيفة بفعل استمرار تخمة إمدادات الوقود وهو ما دفع عددا من البنوك لتخفيض توقعاتها للأسعار.