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التربية تعلن نقل مركزين إمتحانيين بمديرية سنحان محافظة صنعاء
[11/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :
أعلنت وزارة التربية والتعليم نقل مركزين إمتحانيين بمحافظة صنعاء .
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أنه تقرر نقل مركز محمد عبدالله صالح بالجرداء مديرية سنحان إلى مركز عبداللطيف الحمد أمام مستشفى شهداء 48 بحزيز و مركز 22 مايو " القيم " بحزيز الی مركز الهندوانة قبل معسكر السواد حزيز .
وأهاب الوكيل السقاف بطلاب وطالبات المركزين الإمتحانيين بمديرية سنحان الإنتقال يوم غدا لتأدية إمتحاناتهم بدء من مادة اللغة الإنجليزية في المركزين الجديدين .. متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
سبأ