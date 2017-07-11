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المجلس السياسي لأنصار الله يبارك للعراق الشقيق الانتصار على تنظيم داعش
[11/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

هنأ المجلس السياسي لأنصار الله، حكومة وشعب العراق الشقيق وأبطال الجيش العراقي والحشد الشعبي، بمناسبة الانتصار على تنظيم داعش.

وقال بيان صادر عن المجلس تقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" يطيب للمجلس السياسي لأنصار الله أن يبعث أطيب التهاني التبريكات للحكومة والشعب العراقي ولأبطال الجيش العراقي والحشد الشعبي بمناسبة الانتصار العظيم على أدوات الاستخبارات الأمريكية المتمثلة في تنظيم داعش".

وأكد أن الانتصار على تنظيم داعش وتطهير معقله الرئيسي في الموصل ضربة موجعة للمشروع الأمريكي الذي كانت داعش أهم وسائله لنشر الفوضى واستهداف المنطقة.

وأشار البيان إلى أن تلاحم وتماسك وصمود وتضحيات الشعب العراقي بكل مكوناته وهيئاته الرسمية والشعبية والعلمائية مثل نقطة تحول حقيقية في سير المعركة ما أدى إلى إرباك الأعداء وإفشال مخططاتهم.. وقال "إن انتصاركم اليوم هو انتصار لليمنيين ولكل الأحرار في العالم".

وأكد المجلس أن صمود الشعب اليمني وانتصارات الجيش واللجان الشعبية على العدوان الأمريكي والسعودي يمثل انتصارا مباشرا وحاسما على رأس الأفعى الداعم والممول الرئيسي لداعش وغيرها من التنظيمات التكفيرية التي تستهدف كافة شعوب الأمة العربية والإسلامية بما فيها العراق.

وأضاف البيان " إننا واثقون بأن النصر بلا شك هو لكم وللشعب اليمني ولكل المستضعفين الأحرار الرافضين للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، وأن انتصار الشعب اليمني على العدوان الأمريكي السعودي أمر حتمي لا ريب فيه".

ودعا البيان شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد والواعي لمواجهة المؤامرات والمخططات الأمريكية المتمثلة في داعش وأخواتها التي تعتبر صنيعتها ووسيلتها لتقسيم المنطقة وتفتيتها ومن ثم السيطرة عليها ونهب ثرواتها.
سبأ
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