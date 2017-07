Anéantissement d'un char et ciblage des repaires des mercenaires d'agression à Taïz [11/يوليو/2017]





TAIZ, 11 Juillet. (SABA) – L'armée et les comités populaires ont visé aujourd'hui des rassemblements de mercenaires de l'agression saoudo-US un char et un mécanisme militaire dans le gouvernorat de Taïz.





Une source militaire a indiqué à (SABA) que l'artillerie de l'armée et des comités a ciblé un rassemblement de mercenaires au camp de Tashrifat, et un des snipers des mercenaires a tué.



La source a confirmé la mort du chef de la Brigade 170 , Mohammed Abdullah Mikhlafi et en blessant le Mercenaire Bilal Ahmed Amin Mikhlafi, ainsi que la mort de Mercenaire, Salah Ali Abdu Saif.





La source a souligné la destruction d'un char et un mécanisme militaire de mercenaires ouest de la région d'Omari, tandis que l'artillerie de l'armée et des comités populaires ont ciblé un rassemblement de mercenaires dans la région d'al-Selw.







Saba