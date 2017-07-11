رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الشيخ ناصر بن ناجي القوسي [11/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناصر بن ناجي صالح القوسي الذي وفاه الأجل اليوم عن عمر ناهز الـ 80 عاما .



جاء في البرقية:



الأخ عبد المنعم ناصر بن ناجي صالح القوسي وإخوانه، الأخ وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبد الله القوسي كافة آل القوسي الكرام ..



تلقينا ببالغ الحزن والآسى نبأ وفاة الشيخ ناصر بن ناجي صالح القوسي صاحب المواقف القوية والرأي السديد والإخلاص في القول والعمل، والإسهام الفعال في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة.



تغمد الله الفقيد بواسع مغفرته وأسكنه فسيح جناته وألهمكم وكافة أهله ومحبيه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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