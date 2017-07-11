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وكيل وزارة التربية تتفقد سير اختبارات الشهادة الأساسية بأمانة العاصمة
[11/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :
تفقدت وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة الدكتورة إشراق الحكيمي، اليوم سير إختبارات الشهادة الأساسية بأمانة العاصمة.
حيث اطلعت ومعها عضو اللجنة العليا للإختبارات محمد شرف، على سير الإمتحانات بمركزي أسماء وهايل بمديرية معين، مستمعين من القائمين على المركزين إلى شرح حول الجهود المبذولة لإنجاح العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.
وخلال الزيارة حثا الطلاب على الجد وتحقيق أفضل النتائج ..منوهين بمستوى الإنضباط بالمركزين.
سبأ