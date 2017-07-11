ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يوليو - 2017 الساعة 09:19:44م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الشيخ ناصر بن ناجي القوسي
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناصر بن ناجي صالح القوسي الذي وفاه الأجل اليوم عن عمر ناهز الـ 80 عاما .
العفو الدولية تدين رفض المحكمة العليا البريطانية وقف بيع الأسلحة للسعودية
أدانت منظمة العفو الدولية بقرار القضاء البريطاني رفض النظر في القضية والتشريع بقانونية مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية الأمر الذي يبيح ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني... واصفة ذلك بالنكسة بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء.
النفط يرتفع بدعم آفاق الطلب في الأجل القصير لكن السوق ما زالت ضغيفة
ارتفع النفط اليوم الثلاثاء بدعم من توقعات الطلب القوي في الأسابيع القادمة لكن ظروف السوق بشكل عام ما زالت ضعيفة بفعل استمرار تخمة إمدادات الوقود وهو ما دفع عددا من البنوك لتخفيض توقعاتها للأسعار.
نادال يخسر أمام مولر ويودع ويمبلدون... و راونيتش يقصي زفيريف
خسر رفائيل نادال بطل فرنسا المفتوحة للتنس أمام جيل مولر لاعب لوكسمبورج بنتيجة 6-3 و6-4 و3-6 و4-6 15-13 في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس لتتحطم آماله في نيل ثالث ألقابه في البطولة.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن ست غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة
وكيل وزارة التربية تتفقد سير اختبارات الشهادة الأساسية بأمانة العاصمة
وزير العدل يهيب برؤساء المحاكم تسهيل إستقبال دعاوى وشكاوى ضحايا العدوان
إستعادة سيارة مسروقة في بني الحارث بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وكيل وزارة التربية تتفقد سير اختبارات الشهادة الأساسية بأمانة العاصمة
[11/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

تفقدت وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة الدكتورة إشراق الحكيمي، اليوم سير إختبارات الشهادة الأساسية بأمانة العاصمة.

حيث اطلعت ومعها عضو اللجنة العليا للإختبارات محمد شرف، على سير الإمتحانات بمركزي أسماء وهايل بمديرية معين، مستمعين من القائمين على المركزين إلى شرح حول الجهود المبذولة لإنجاح العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وخلال الزيارة حثا الطلاب على الجد وتحقيق أفضل النتائج ..منوهين بمستوى الإنضباط بالمركزين.
سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن ست غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الشيخ ناصر بن ناجي القوسي
وزير العدل يهيب برؤساء المحاكم تسهيل إستقبال دعاوى وشكاوى ضحايا العدوان
إستعادة سيارة مسروقة في بني الحارث بأمانة العاصمة
دورة تدريبية لمجموعة سلامتي ضمن مشروع الإستجابة السريعة بالحديدة
وزير الداخلية يوجه بإستكمال مشروع البطاقة السلعية
تفكيك عبوة ناسفة بمنطقة ذي مجير بمحافظة البيضاء
تدمير دبابة وآلية واستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان في تعز
نائب رئيس الوزراء يتفقد الجرحى بالمستشفى العسكري بالحديدة
تفقد سير امتحانات الشهادة العامة في عدد من مديريات محافظة إب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة
[11/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن نحو 14 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[11/يوليو/2017]
مصدر بالخارجية يندد برفض المحكمة البريطانية دعوى وقف تصدير الأسلحة للسعودية
[11/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية المتون بالجوف
[11/يوليو/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على الجوف
[10/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by